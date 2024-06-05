台AI算力需求目標不如印度　藍委葛如鈞憂心

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”葛如鈞在質詢“國科會主委”吳誠文時，表達了對“國科會”對台灣AI發展的國際接軌、算力目標、創新案例的時效性，以及跨部會溝通協調等政策執行情況的憂慮。針對AI發展的算力需求，葛如鈞提到“國科會”的目標在2024年達到16 petaflops，並在2025年超越100 petaflops，以及在2028年完成200 petaflops。他將這些數據與印度的410 petaflops相比較，表達了對台灣在這方面進展緩慢的擔憂。



此外，在AI創新推動方面，葛如鈞提到報告中衹有三個案例，並對其中的電腦視覺辨識技術提出質疑，指出報告中提到的AI偵測技術YOLO（You Only Look Once）版本已經過時，與國際標準不符。另外，他特別對於報告中沒有提到AI在打擊詐騙上的應用，大酸今天的報告是與打詐無關的人工智慧推動現況與未來方向。



5日，“國科會主委”吳誠文和“數發部”次長葉寧應“立法院”教育與文化委員會邀請就“人工智慧（AI）推動現況與未來方向”進行專題報告，並備質詢。



葛如鈞首先指出報告中對於國際接軌的部分顯得不足，擔心台灣的AI發展可能會變成自我封閉。他強調未來的規劃比現狀更為重要，並對報告中未來規劃的內容感到不滿，認為該部分過於簡略。



葛如鈞接著關注到各部會間的溝通與協調問題，擔心“國科會”發出的訊息是否能得到其他部會的回應。他提到前“行政院長”陳建仁曾提出AI行動計劃3.0，並詢問吳誠文是否有跟進這項計劃。



最後，葛如鈞對於AI在打擊詐騙方面的應用表達了關切，並詢問報告中是否有提及這方面的內容。當吳誠文回應說沒有的時候，葛如鈞大酸今天的報告主題應該要改成“與打詐無關的人工智慧（AI）推動現況與未來方向”。



吳誠文回應表示，由於他剛上任不久，還沒有足夠的時間去拜訪各部會，但他承諾會努力改善這一狀況。他強調AI發展不僅僅是產業發展，還應該包括社會文化的提升。他也表示願意與“立委”們合作，共同推動台灣的AI發展。