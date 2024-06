拜登再提護台　洪榮一：別只聽認知作戰話語

美國國務院國家安全研究訪問學人洪榮一。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北6月5日電(記者 張嘉文)美國總統拜登近日接受《時代》雜誌專訪時表示,若中國試圖單方面改變現狀,美方不排除動用武力保護台灣,但也強調“這和派陸海空部隊(到台灣),有明顯區別”。對此,美國國務院國家安全研究訪問學人洪榮一今天在中國國民黨智庫記者會上表示,美方每次說完會保衛台灣的好聽枱面話後,都會問台灣,自我防衛決心何在?



洪榮一強調,我們不可以只聽到打認知作戰的話語,說美國人一定會來幫我們,誰一定會來幫我們,真正發生戰爭的時候,衹有我們自己可以幫助自己。



《時代》雜誌4日刊出美國總統拜登專訪全文,這場訪問是5月28日於白宮進行。時代雜誌提問,是否不排除在中國入侵台灣的情況下,部署美軍到台灣的可能性?拜登回應說:“不會排除動用美國武力”(Not ruling out using US military force.)。因此,美方正持續提供台灣自衛能力,並與區域盟邦協商。在此之前,拜登至少已4度表態願意動武保護台灣。



國民黨智庫“國政基金會”今天召開“諾曼地登陸80周年省思‘國家安全’”記者會,由退役海軍上將、智庫“國家安全”組召集人、“立委”陳永康主持,包括國民黨主席朱立倫、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、美國國務院國家安全研究訪問學人洪榮一、國際法學會理事宋燕輝和海軍備役少將夏光亞等人參與,目的是從諾曼地登陸事件反思台海安全戰略問題。



洪榮一在會中針對拜登再度重申不排除用武力保護台灣一事表示,美方常常在說完好聽的檯面話後,會問的第二個問題是,你們台灣自我防衛的決心在哪裡?