暫不推花東交通三法　藍智庫提5大理由

國民黨智庫國政基金會。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁力推“花東三法”，要求興建環島高鐵、花東快速道路以及六號高速公路東延花蓮，由於國民黨“立委”內部傳出不同意見，國民黨團4日召開黨團大會，傅崐萁在會中不再喊話7月16日前一定要通過。國民黨智庫“國家政策研究基金會”針對“花東交通三法”進行的評估報告出爐，提出五大需再審慎評估的理由，讓黨中央和黨籍“立委”態度趨於保留。



花東交通三法包含“國道六號東延花蓮建設特別條例草案”（簡稱國六東延）、“環島高速鐵路建設特別條例草案”（簡稱環島高鐵）及“花東快速公路建設特別條例草案”（簡稱花東快）3項草案。



根據《中時新聞網》報導，傅崐萁宣稱花東3法案的原則是不舉債、不設立基金、不編列特別預算、不債留子孫、遵守財政紀律，花東快將分8年編列預算，環島高鐵和國六東延則希望以BOT的方式來興建；但黨內智庫研究報告卻仍列五大理由，認為有待商榷，讓本會期過關充滿變數。



首先，針對財務可行性，報告指出，若不舉債、不設立基金、不編列特別預算、不債留子孫、恪遵財政紀律，即須與行政部門協商，否則不用特別預算，就會排擠一般建設。因為“中央政府”一年總預算約兩兆多，但真正可以用在公共建設的衹有六千億。



其次是環境可行性，報告指出“花東交通三法”尚未進行環境影響評估，遑論路線行經地區有斷層、地質破碎地帶與原住民部落，面臨地質、水文與人文生態等問題，均須加以評估並研擬替代方案，以降低衝擊。而國道六號東延花蓮案，過去“交通部”相關單位曾有可行性研究過，技術上有困難，包括岩爆、溫度及匝道銜接高低差等問題。如逕以特別法形式，明定全部計劃之建設時程以10年為上限，恐有違反環評及政治凌駕專業之虞。