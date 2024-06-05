中評鏡頭：螺絲大廠搶單　美食、美女迎客戶

“至盈實業”參展攤位請來年輕美麗的SHOWGIRL在門口迎賓。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月5日電（記者 蔣繼平）2024台灣國際扣件展5日起一連三天在高雄展覽館盛大展開。“至盈實業”（ZYH YIN ENT）是全球家具生產螺絲第一大，也是瑞典家具品牌IKEA最大螺絲供應商，這次花費新台幣300多萬打造攤位，甚至現煎牛排、美女展場模特兒來迎接客戶，十分吸睛。



2024台灣國際扣件展5日起一連三天在高雄展覽館盛大展開，今年逾3百家指標廠商參與，攤位數近千個，規模較去年成長近二成。台灣是國際重要扣件產業基地，高雄岡山、路竹一帶螺絲工廠星羅棋布，為舉世聞名的“螺絲窟”，海內外客戶也可就近訪廠，廠商卯足全力接待客戶，展場十分熱絡。



全球最大家具螺絲廠至盈實業，專精木製家具的螺絲、螺帽、螺栓等產品，一個月的產量達4000噸，同時也是瑞典家具品牌宜家家居（IKEA）的主要螺絲供應商。2022年營收新台幣36億元，年成長超過10%。



至盈實業這次參展，光是展場攤位花了新台幣300多萬元裝潢，打造出“餐酒館”的氛圍，門面還有大型LED螢幕，又炫又醒目。而且還安排多位年輕貌美的SHOWGIRL在攤位入口發傳單迎接來賓，十分吸睛。



攤位內部則有10多桌可以讓客戶好好休息談生意，空間十足。此外，櫃檯還有咖啡機，一直端出香噴噴的咖啡，甚至還有一座煎台，找來專業廚師料理牛排，而且精心擺盤後拿來招待客戶。



至盈實業董事長陳啟祥表示，業務帶客人來攤位，如果沒有座位、飲料，客戶根本待不下去。他估算，如果去全世界跑客戶需要至少3個月、花費新台幣1000萬元，所以願意投資在攤位上，把客戶請來台灣，也方便去看工廠。



“好的東西要有好的環境，才能配起來！”陳啟祥說，新台幣350元與150元的牛肉麵，會差在哪裡？就是有冷氣、好的用餐環境、好的食材用料等等，所以營造好的展場空間氛圍環境也很重要。