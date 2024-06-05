撐不住了！又一家花蓮知名咖啡館停業

花蓮壽豐Mr. Sam山姆先生咖啡館宣布暫停營業。（照片：Mr.Sam山姆先生咖啡館臉書） 中評社台北6月5日電／位在花蓮壽豐、2018年開幕的“Mr． Sam山姆先生”咖啡館，因為外觀像白雪公主與小矮人的家，成了台9線上旅遊必去景點之一。不過，0403大地震影響太嚴重，業者在苦撐兩個月之後，4日還是宣布暫停營業，過一陣子再捲土重來。



Mr． Sam山姆先生咖啡館位於花蓮縣壽豐鄉，看起來像三間屋子連在一起，三種顏色、尺寸的瓦片以生動的弧形覆蓋在屋子上頭，一磚一瓦都是店家自己動手堆疊的，建築的結構看起來特別生動，黑紅配色的小屋還綁上蝴蝶結，可愛又夢幻。園區湖畔還種滿唯美落羽松，彷彿來到歐洲莊園一樣。



山姆先生咖啡館主要提供咖啡、冰沙及輕食為主，甜點有著厚片吐司、巴斯克乳酪蛋糕、馬卡龍等等，有時還吃得到打拋豬肉飯、泡菜豬飯等。



不過4月花蓮大地震重創當地觀光產業，日前才傳出“丘丘森旅”7月起休息，昨天Mr． Sam山姆先生咖啡館也發文表示，地震影響實在太嚴重了，苦撐兩個月之後還是不敵現實的殘酷，所以決定暫停營業，過一陣子再捲土重來。



另外，花蓮知名老宅冰店“心地日常”已於5月中旬結束營業，店家表示，考量修復期是一場耐力持久戰，對即將70歲的父母來說也更加吃力，因此決定先行退場，感謝大家10年來的支持。