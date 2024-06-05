日月潭水上運動訓練中心啟用　全台首例

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月5日電（記者 方敬為）南投縣政府為培育水上運動人才，在日月潭區打造“日月潭水上運動訓練中心”，今天舉辦落成啟用典禮，國民黨籍南投縣長許淑華親自揭牌，並期待透過硬體設施的完善，讓南投及中部地區的水上運動員獲得更好的訓練環境，這也是全台第一座內陸高山湖泊型訓練中心，將成為日月潭風景區的新亮點。



日月潭月牙灣過去是培訓西式划船、輕艇選手的重要基地，但因為訓練場地簡陋，運動員住在鐵皮屋，也沒有艇庫，環境克難，南投縣政府推動改善工程，爭取體育署補助新台幣6500萬元、縣府自籌1625萬元，2021年動工興建日月潭水上運動訓練中心，今年3月竣工驗收完畢，6月5日舉辦落成啟用典禮。



許淑華表示，日月潭月牙灣水域是台灣水上運動選手的培訓重鎮，以培養連續5屆奧運選手、獲得連續3屆亞運銀牌等國際賽獎牌，平時也有來自各縣市大學選手到此訓練，但環境不佳，為提供划船、輕艇選手更優質完善的訓練環境，縣府努力排除萬難，申請林業署土地變更使用分區並撥用現址作為日月潭水上運動訓練中心興建用地，在各界的努力及支持下，訓練中心終於落成，可喜可賀。



許淑華指出，新建築物包括地下一樓、地上三樓，有重量訓練室、選手、教練休息室、教室、餐廳、艇庫等，除提供南投縣各級划船、輕艇選手水域運動訓練，也提供暨南國際大學、台灣體育運動大學、台灣代表隊培訓場域，可望進一步提升台灣的水上運動競技實力。