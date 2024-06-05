中評鏡頭：台鋼啦啦隊助陣扣件展　活力滿滿

2024台灣國際扣件展，台鋼集團舉辦有獎徵答，找來台鋼啦啦隊到場應援。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月5日電（記者 蔣繼平）台灣是全球第三大扣件出口地，2024台灣國際扣件展5日起一連三天在高雄展覽館盛大展開。“台鋼集團”集結旗下7家公司聯合參展，布局扣件產業一條龍，搶攻疫後商機，因此也讓今年爆紅的台鋼啦啦隊有機會到場表演，讓會場充滿青春活力。此外台鋼的明星球員也會來辦簽名會，讓扣件展變得親民，帶來不同往年的氣息。



2024台灣國際扣件展5日起一連三天在高雄展覽館盛大展開，今年逾3百家指標廠商參與，攤位數近千個，規模較去年成長近二成。台灣是國際重要扣件產業基地，高雄岡山、路竹一帶螺絲工廠星羅棋布，為舉世聞名的“螺絲窟”，海內外客戶也可就近訪廠，廠商卯足全力接待客戶，展場十分熱絡。



“台鋼集團”集結旗下春雨集團的春雨工廠、春日機械、春邦精密、春雨生醫，以及榮剛集團、精剛集團、久陽集團的久陽精密等7家公司聯合參展，完整布局扣件產業一條龍，搶攻疫情後最大的國際扣件展商機。



此外，今年爆紅的“中華職棒台鋼雄鷹”及“T1聯盟台南台鋼獵鷹”的專屬啦啦隊“WING STARS”上午也來到展場應援，有Wing Stars表演及有獎徵答活動，拉抬現場氣氛。台鋼獵鷹明星籃球員、雄鷹明星棒球員分別於5日、6日舉辦簽名會，加上啦啦隊表演，讓今年的扣件展特別不一樣。