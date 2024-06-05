李彥秀爆內幕　朱立倫說花東三法已經被黑了

國民黨文傳會主委、藍委李彥秀。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電／中國國民黨“立法院”總召傅崐萁力推花東交通建設三法，且有“立法院長”韓國瑜連署提案。不過，由於黨內有雜音，傅崐萁4日改稱黨內有共識才推。對此，國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天在廣播節目表示，主席朱立倫私下說花東三法已經被黑了，很難去推。



李彥秀5日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪表示，這兩天黨團開會討論，大家都有提出不同意見，最後傅崐萁的結論是，“黨團要過的法案，都會尊重大家意見，優先順序可再做調整”。李彥秀說“國會”改革案三讀後，年輕“立委”知道議事程序，都很關注每個委員會要提的案子，因為法案提不好可能整個政黨都會受到攻擊。



李彥秀表示，4日中午傅崐萁邀請大家的午餐會就有提到這個問題，現在大家有共識，認為每個法案都要先有共識，花東三法無論智庫或部分“立委”，皆提出要先做財務評估、可行性評估、環評等三大前提。傅也說沒關係，先排交通委員會、公聽會，請專家學者來背書，看是三條都不可行、有條件的可行，或是比較有共識的花東快可以先做。李彥秀認為，不管是要用BOT、設立基金來做，其實“交通部”、“行政院”和傅的說法，背後都應該要有更多理論基礎、詳細討論。



李彥秀更爆料，“朱立倫私下說花東三法已經被黑了，很難去推”，韓國瑜也希望所有的法案都能經過委員會討論，有充分共識再處理。而是否7月16日一定得過，黨團也有提出來不要硬急著推，但像是比較可行的花東快，能讓花東居民多一條平安回家的路，這就可以靜下心來討論。



被問到所以暫時沒有了？李彥秀回答，“沒有了，他（傅崐萁）昨天沒有堅持”。