朱立倫：缺電是台灣戰略最大危機

國民黨主席朱立倫在中常會上發表談話。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，他今天早上接見外賓時，談到“國家安全”戰略中，缺電仍是最大危機，美方朋友都很清楚，也多次提醒民進黨政府，但民進黨政府永遠衹有一句話，台灣不缺電，這幾天最熱門議題是AI、未來產業發展的新世代，輝達宣布在台灣設廠，不過請問電從哪裡來？



台積電昨日召開股東會，前董事長劉德音直言，預估台積電今年用電量占全台灣8%，到2030年將會達到11～12%左右，引起譁然。



朱立倫強調，台積電目前用了台灣8%的電力，這都是事實，不需要欺瞞、誤導，這是真實台灣經濟未來發展最關鍵時刻。若民進黨不願意坐下來，重新探討能源配比，國民黨“立院”黨團與國民黨一定以民眾角度出發，為台灣經濟發展，以及“國家安全”做最大考量 否則有一天AI夢就會變成BI（悲哀），就會變成台灣的悲哀。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中談話針對近來熱議的AI風潮，息息相關的能源問題做出以上表示。



朱立倫說，當前最大“國安”問題就是能源穩定供應問題，主張繼續使用核電是“國安”考量，但民進黨仍意識形態主導，哪管“國安”？哪管經濟發展？