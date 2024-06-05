白委力推新竹建設　柯文哲農地將解套？

民眾黨“立委”林國成今日到新竹市視察交通建設，同黨籍新竹市長高虹安陪同（右）。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月5日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨“立委”林國成今日到新竹市視察交通建設，對新竹市爭取已久的“跨頭前溪替代道路”，表達希望能加速通過，解決新竹塞車的夢魘。而一旦該計劃通過，民眾黨主席柯文哲持有的新竹市隆恩段特用農地將因都市計劃變更意外解套，該農地曾在2024大選期間成為綠營攻擊柯的箭靶。



台灣民眾黨“立委”、交通委員會委員林國成今日到新竹市視察交通建設，“交通部”、“國土署”和“國科會”官員陪同。第一站就到新竹市公道五路聽取“跨頭前溪替代道路”簡報，民眾黨新竹市長高虹安、副市長邱臣遠與多位藍白議員都到場聽取簡報。



林國成表示，雖然他不是新竹人，但“跨頭前溪替代道路”是新竹縣市非常重要的建設，他希望既然中央本來就在推動“桃竹苗大矽谷計劃”，希望能把該提案一起納入考量成為新竹市的“國家”重大建設，因為新竹人真的已經期待很久，未來他在“立法院”也會全力支持該計劃。



高虹安感謝“立法院”交通委員會今日到新竹市視察交通建設，她認為新竹縣市的交通發展真的刻不容緩，尤其是新竹科學園區已經正式突破17萬人口，有很多竹科上班族確實有往返新竹縣市的需求，期盼未來“國科會”可以儘快將該計劃提報為“國家”重大建設，讓新竹市可以盡快進行都市計劃發展。



新竹縣市力推的“跨頭前溪替代道路”計劃已延宕多年，一直未獲“內政部”都委會專案小組審查通過審議，此次新竹市希望藉由“竹科X計劃第二期”納入“桃竹苗大矽谷計劃”範圍，向“行政院”爭取認定為“國家”重大計劃後，推動頭前溪沿岸地區（竹科X二期）都市計劃於“內政部”續審，徹底解決新竹縣市之間交通壅塞的問題。而柯文哲新竹農地就在該計劃範圍內，一旦該計劃通過，柯文哲的新竹特用農地也將因此解套。