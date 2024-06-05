黨員接受賴提名考委　國民黨：要求說明理由

國民黨文傳會主委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月5日電（記者 張嘉文）“賴政府”日前公布提名新任“考試委員”名單，其中，中國國民黨前“立委”邱文彥、前“銓敘部次長”呂秋慧接受提名為“考試委員”，國民黨文傳會主委李彥秀今天受訪時對此表示，國民黨已經發文要求邱、呂兩人到考紀會溝通，希望被提名人能說明以何理由接受執政黨的提名，後續溝通若有結果，會再對外說明。



根據國民黨黨章第36條第1項規定，未經過中常會同意，擅自接受非國民黨執政者延攬為政務官，有違反黨之紀律，應受黨之懲處。



國民黨今天下午召開中常會，李彥秀在會後轉述時，回應媒體針對新任“考試委員”有兩位為國民黨籍的問題。



另外，“監察院長”陳菊表態支持廢除“監察院”，李彥秀則諷刺陳菊說，一方面支持廢除“監察院”，一方面又同時領取高薪，沒有要辭去“監察院長”一職，同時“立法院”民進黨團總召柯建銘卻又說沒有要廢“考試院”、“監察院”，讓外界無法知道民進黨背後的算盤為何，她奉勸民進黨要先思考自己對於考監兩院存廢的想法，不能又要廢考監，卻又將人選提好提滿。



李彥秀也批評，“監察院”已經變成民進黨的“酬庸院”、“殺手院”，打擊不同政黨，讓社會有疑慮，但如果要廢除考監兩院，事涉“修憲”，門檻很高，因此可以先從凍結考監兩院的人事開始。

