陸生王品博：台灣是寶島　生活上沒有被歧視

台灣藝術大學博士班陸生王品博。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月6日電（記者 盧誠輝）兩岸因新冠疫情而中斷陸生交流，最後一屆來台學位生王品博接受中評社訪問表示，“寶島台灣”是他從小在大陸受到的教育認知，長大真的來台念書也發現台灣確實是寶島，不論是在學校或生活上遇到的人都很友善，沒有讓他有被歧視的感受，但因目前衹有重新開放短期來台念書的交換生，可以長期交流的學位生卻仍未開放，讓他覺得很可惜。

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​ 王品博，台灣藝術大學博士班，2017年南京藝術學院學士畢業後在大陸工作2年，2019年到台灣師範大學念書，主修音樂劇導演組，碩士畢業後順利考取台藝大跨領域表演藝術研究所博士班，目前已在台念書邁入第6年，是兩岸因新冠疫情而中斷陸生交流的最後一屆來台學位生。

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​ 王品博指出，他來台灣念書6年，不論是在學校的老師或同學，還是在生活周遭會遇到的人，都沒有讓他有被歧視的感受，衹有在台灣對陸生來台就學一些政策上以及看到部份台灣媒體偏頗報導時，才會有一些被歧視的感覺，但這並未影響他對台灣人民的印象。

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​ 他強調，目前衹有重新開放短期來台念書的交換生，可以長期交流的學位生卻仍未開放，讓他覺得很可惜，因為學位生不像交換生是短期來台念書，而是可以比較長期待在台灣學習與交流，學位生可能是大陸最瞭解台灣的學生，在台灣也是最瞭解大陸的學生，所以更知道兩岸年輕人的聲音，就好像是兩岸年輕人的紐帶和橋樑一樣。

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​ 王品博認為，學位生會願意來台灣念書，大多數都是因為喜歡台灣，希望能嘗試在台灣生活與學習，就他所知，目前還是有很多學位生希望有機會能來台灣念書，因為他們從小的教育就是“寶島台灣”，而且長大過程中也不斷受到台灣的綜藝節目、偶像劇與歌曲的影響，所以若有機會都會想來台灣學習交流。