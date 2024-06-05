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台“海巡署”：陸5海警船今現蹤金馬海域
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2024-06-05 17:06:38
“海巡署長”張忠龍。（中評社 資料照)
中評社台北6月5日電／大陸海警船持續繞至台灣金馬海域，“海巡署長”張忠龍5日上午低調證實，5日上午金門海域出現4艘、馬祖海域有1艘大陸海警船，台方雷達全程監控，越界後由海巡艇警告驅離。
“海洋委員會”上午舉辦第五屆海洋日活動，張忠龍、“海洋委員會主委”管碧玲等出席。
大陸海警船近來頻頻進入台灣海域，海巡人員透露，雙方對此都很小心，不至於擦出火花。
對於7月將舉辦的漢光演習，海巡人員透露，屆時會視海軍需求調派船隻，海巡計劃派600噸的安平級巡防救護艦參加。
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