民進黨秘書長林右昌上任　不談參選新北市長

民進黨秘書長林右昌接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長林右昌今天上任，他被視為可能參選新北市長，未來可能與前“行政院長”蘇貞昌女兒、“立委”蘇巧慧進行黨內初選。對此，林右昌表示，各縣市選舉候選人非常重要，但是人才栽培也是非常重要，這是未來思考方向。他並未明確表態是否參選新北市長。



隸屬“正國會”的林右昌甫卸任“內政部長”，今天上任民進黨秘書長，由於曾經擔任過民進黨代理黨主席，這次任秘書長被認為“降格”。他今天與媒體見面時說，他已經六進六出民進黨，今天很榮幸獲得黨主席賴清德邀請，他全力以赴。



媒體詢問第一天上任，黨主席賴清德是否有下達什麼任務，例如全力輔選2026。林右昌表示，黨部不是選舉機器，是一群人擁有共同目標的組合政黨，是一群相同價值人的組合。他會代表賴清德深入到台灣最基層，民進黨中央黨部是在村裡、廟口、社區、鄉鎮、部落、客庄、小工廠、公園等，這才是民進黨傳統價值。



他表示，未來會受到外部挑戰，也充滿機會的時候，我們也要進化，要走向更好的生活環境，是不變的使命。



媒體問到希望深入基層，你自己會跳進去選新北市長？林右昌表示，選舉結果因素很多，選舉結果不如預期，必須深入瞭解，上次選舉結束到現在有很多討論。各縣市選舉候選人非常重要，但是人才栽培也是非常重要，這是未來思考方向。