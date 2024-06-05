與柯建銘意見不合？賴清德只說感謝黨團

據轉述，中常委莊瑞雄（右）在中常會希望行政院態度要與黨團一致。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲提到賴清德可能與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘意見不合，未來可能發生民進黨版“馬王政爭”。身兼黨主席賴清德今天在中常會特別感謝“立法院”黨團，大家非常辛苦，面對國民黨、民眾黨合起來提出的法案，引起社會很多質疑，民進黨問政一定特別辛苦。



賴清德表示，他也希望黨團同仁能夠瞭解這不會是衹有一件兩件，後續應該會持續發生，在這狀況下，我們還是要嚴肅理性面對，黨團所做的決定都不是為個人，也不是為了民進黨，是為未來發展，希望大家瞭解，基於整體利益，我們要團結合作，共同面對每一次難關。



“立法院”會昨天在藍白的人數優勢下，經表決三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。



昨天表決此案時，民進黨原住民“立委”陳瑩與伍麗華態度都與藍白一致。黨內透露，兩人有事先報備投票態度與民進黨不同。



據轉述，中常委、英系“立委”莊瑞雄在會中提及，禁伐相關修法三讀應該要覆議或是“釋憲”，“行政院”態度要明確，否則會開了先例。未來“立法院”修法可能政府增加預算負擔，“立法院”是不能增加預算決議。他希望，不管大小案都要一樣，該“釋憲”就是“釋憲”，該覆議就要覆議。



據轉述，莊瑞雄在中常會中希望大家腳步一致，該表態就表態，府院黨態度要一致，不能衹有“立委”講話，這樣會左右為難。



據瞭解，會中賴清德對於莊瑞雄談話，並未做出回應。