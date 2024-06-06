ECFA生變　李哲華：憂連鎖效應影響就業

南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月6日電（記者 方敬為）大陸將於15日起擴大中止ECFA“早收清單”項目關稅減讓。南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華接受中評社訪問表示，以南投的產業結構而言，這波中止的項目不會產生直接影響，就怕大陸持續擴大中止關稅減讓項目。



李哲華指出，例如農業方面的早收清單項目，南投就會受到衝擊，此外，本次受影響的產業別大部分是製造、機械等傳統產業，以產業的連動性來看，恐怕會牽連周邊生態圈，業界普遍擔憂產生負面的連鎖效應，而台灣中小企業勞工人數可觀，ECFA關稅優惠若持續中止，對台經濟衝擊程度不容小覷。



李哲華，曾任馬政府時代“總統府”副秘書長室主任、國民黨副主席兼秘書長辦公室主任、國民黨青年團執行長、國民黨行政管理委員會副主委、台北市政府民政局機要秘書、國民黨組織發展委員會主委、高雄市黨部主委、南投縣黨部主委等職。



大陸將於6月15日起對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，迄今公告中止項目達146項，佔整體早收清單產品項目28%。國台辦日前表示，此舉的根本原因是民進黨當局堅持“台獨”立場，煽動兩岸對立對抗和經濟脫鉤斷鏈，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎。



對於大陸擴大中止ECFA關稅減讓，李哲華表示，南投縣主要產業為觀光及農業，本次擴大中止關稅優惠的早收清單項目集中在製造、機械等傳統產業，因此並不會對南投的經濟發展有直接影響，初步盤點南投縣內兩個主要工業區，包括南崗工業、竹山工業區的廠商，許多業者很早就在大陸設廠生產，比較不會碰到關稅成本上揚的問題。



李哲華說，站在南投縣的立場，比較會擔心大陸方面持續擴大中止關稅減讓項目，尤其是農業的部分，由於南投許多農產品銷往大陸，例如茶葉銷陸的占比就高達八成，倘若ECFA早收清單稅率中止項目持續擴大，南投的經濟發展就會受到衝擊，這方面縣府會密切注意相關情勢變動。