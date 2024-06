美軍火商訪台　退將蕭天流研判有兩目的

台陸軍退役少將蕭天流。(中評社 資料照) 中評社台中6月6日電(記者 方敬為)針對美國27家軍火商組團訪台,台陸軍退役少將、前軍備局採購管理處處長蕭天流接受中評社訪問表示,他研判有兩個目的,首先在時間點上,因為年底就要美國總統大選,拜登政府爭取連任需要軍工複合體的支持,因此讓軍火商來台推銷軍備;其次則是為了美國在台海區域的戰略部署,推進武裝台灣的目標,此舉必然導致台海不穩定,安全風險攀升。



蕭天流,金門人,曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長,退役陸軍少將。



27家美國軍火商代表以參加6日舉辦的“台美國防產業論壇”的名義來台,除了出席論壇之外,也將參訪中科院、漢翔等台灣軍工產業,並一度傳出,美台商會將安排軍火商拜會賴清德等府院高層,但府方對此稱,賴清德與蕭美琴都無此行程安排。至於訪台軍火商名單,包括洛克希德.馬丁、雷神、貝宜、Aero Vironment、諾格、MARTAC、TCOM, L.P.等業者。



分析美國軍火商訪台,蕭天流表示,美國軍工業者來台必然是為了圖利,台灣當前最炙手可熱的產業別,除了半導體、AI等科技產業之外,最具成長潛力的就是軍工業,從近期科技類股、軍工類股的表現就可以看出來,美國軍火商當然是嗅到商機,要來台灣推銷訂單,一切都有脈絡可循。



蕭天流指出,從時間點來看,賴清德520上任之後,因為就職談話內容引起台海動盪,解放軍實施環台軍演,導致台海周邊情勢緊張,隨後美國總統拜登就在媒體上公開表態稱,“如果中國攻台,不會排除動用美國武力(Not ruling out using US military force.)”接著美國軍火商就組團來台。