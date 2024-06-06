美軍火商訪台　退將蕭天流研判有兩目的

台陸軍退役少將蕭天流。（中評社 資料照） 中評社台中6月6日電（記者 方敬為）針對美國27家軍火商組團訪台，台陸軍退役少將、前軍備局採購管理處處長蕭天流接受中評社訪問表示，他研判有兩個目的，首先在時間點上，因為年底就要美國總統大選，拜登政府爭取連任需要軍工複合體的支持，因此讓軍火商來台推銷軍備；其次則是為了美國在台海區域的戰略部署，推進武裝台灣的目標，此舉必然導致台海不穩定，安全風險攀升。



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



27家美國軍火商代表以參加6日舉辦的“台美國防產業論壇”的名義來台，除了出席論壇之外，也將參訪中科院、漢翔等台灣軍工產業，並一度傳出，美台商會將安排軍火商拜會賴清德等府院高層，但府方對此稱，賴清德與蕭美琴都無此行程安排。至於訪台軍火商名單，包括洛克希德．馬丁、雷神、貝宜、Aero Vironment、諾格、MARTAC、TCOM, L.P.等業者。



分析美國軍火商訪台，蕭天流表示，美國軍工業者來台必然是為了圖利，台灣當前最炙手可熱的產業別，除了半導體、AI等科技產業之外，最具成長潛力的就是軍工業，從近期科技類股、軍工類股的表現就可以看出來，美國軍火商當然是嗅到商機，要來台灣推銷訂單，一切都有脈絡可循。



蕭天流指出，從時間點來看，賴清德520上任之後，因為就職談話內容引起台海動盪，解放軍實施環台軍演，導致台海周邊情勢緊張，隨後美國總統拜登就在媒體上公開表態稱，“如果中國攻台，不會排除動用美國武力（Not ruling out using US military force.）”接著美國軍火商就組團來台。

