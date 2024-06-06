張榮恭語中評：董軍講話嚴厲不尋常

張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北6月6日電(記者 張嘉文) 對於董軍2日在新加坡香格里拉對話上有關兩岸關係的講話，中國國民黨前副秘書長張榮恭認為，這篇講話極不尋常，全面完整，深入嚴厲，是大陸針對賴清德就職演說的“台獨”動向而發動圍台軍演後，藉香格里拉對話這個重要的國際安全會議，清晰地向在場四十五個國家的軍事首長與專家們傳達了以武遏獨的準備與決心。



張榮恭接受中評社採訪指出，董軍講話反映出中國大陸軍方和整個大陸對當前兩岸關係的評估及因應立場，從中國歷史、國際法、聯合國決議、國際現實等角度，說明台灣屬於中國；抨擊民進黨政府在方方面面“去中國化”及否定九二共識；揭露美國縱容鼓動支持“台獨”。董軍用“台獨武裝”來稱呼台灣軍隊，實屬首見，值得注視，應是大陸對民進黨以“新兩國論”建軍做足了估算，並指為將被“甕中捉鱉”，這實際上是以近兩年的三次圍台軍演作為實例來警告了。



張榮恭表示，其實董軍講話的其他內容，主旨在訴求和平，包括強調中華傳統戰略文化是“兼愛非攻”，大陸反對叢林法則，反對把冷戰引入亞太，主張用對話協商解決分歧，致力於兩岸和平統一。在董軍強調以和為貴的全部講話中，卻突出不惜用軍事力量扼止“台獨”的嚴厲態度，更加顯襯出“台獨”問題的危急性。而固然大陸對於賴清德沿著蔡英文“台獨”路線走下去，本已心中有數，但是賴的就職演說無意為兩岸的政治關係留下一點餘地，加上美國為之撐腰，成為刺激大陸立即發動圍台軍演的導火線。

