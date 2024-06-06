陳學聖：傳產養活人眾需ECFA勿只看科技

國民黨前“立委”陳學聖接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月6日電（記者 張穎齊）大陸將於6月15日起對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，迄今公告中止項目達146項，占整體早收清單產品項目28%。中國國民黨前“立委”陳學聖接受中評社訪問表示，完全是因賴清德5月20日就職演說的“新兩國論”所致，未來大陸對台是硬的更硬、軟的更軟，被影響的傳統產業是穩健的基石，若民進黨政府只看高科技、不要傳產，恐全盤皆輸。



陳學聖表示，兩岸的未來是政治方面硬的更硬、文化交流是軟的更軟，原因完全出在賴清德520提出的“新兩國論”，以致未來兩岸的經貿關係將受到打壓、艱困。至於軟的方面，可能會開放陸生、陸客來台，就看台灣怎麼接招，且如何接好這顆球。



陳學聖指出，台灣未來會相當艱困，民進黨政府不要以為光蹭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台幾趟，就好像站穩世界科技島角色，高科技業畢竟是少部分，傳統產業受到ECFA很大的衝擊，傳產的家庭誰來顧？台灣不能因被最近的科技旋風影響，而盲目地以為台灣已舉足輕重、不會發生危險，覺得台灣經濟不會再出狀況。



陳學聖說，要知道台灣有許多人是要靠ECFA才能存活下來，不然賴清德、陸委會主委邱垂正幹嘛要嚴重抗議？就代表ECFA仍有價值，不是隨便廢除無所謂。且高科技是高門檻，衹有少數高學歷、高財富的人，才進入這領域，台灣絕大部分90%的人是進不了的，其他9成產業的日子誰顧？政府不能老是只談高科技，就以為台灣沒有貧富懸殊的問題，貧富將是會愈來愈大的。



陳學聖向中評社說，政府應照顧更廣大的群眾，尤其是傳產的家庭要怎活？不要用高科技來欺騙自己，高科技是很現實的，傳產雖看起來獲利低、但穩健、不容易倒、有長年歷練，雖然更新速度慢，但大多可活下來。反觀高科技若一棒沒接上，就會倒，比如Nokia一沒轉型成功、一次就沒了，高科技看起來很強，但風險也高，可能瞬間就沒。