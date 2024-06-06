揭仲：華府錯估賴清德演說對大陸的刺激程度

淡大國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月6日電（記者 張穎齊）美國總統拜登近期接受時代雜誌專訪，被問到中國大陸若攻台，是否會有部署美軍到台灣的可能？拜登稱不排除動用武力保護台灣。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲說，拜登的華府國安體系有意識到，賴清德5月20日的就職演說，引起中國大陸進行聯合利劍軍演，這令美國感到有點意外，華府也許錯估賴清德演說對大陸的刺激程度，使得台海情勢變得詭譎緊張，大陸對賴有強烈的不信任，致使各種軍事風險升高。而拜登希望透過親口陳述的方式，增加嚇阻中國大陸的能力，希望中國大陸別鋌而走險。



但揭仲認為，拜登的發言，仍未超過戰略模糊空間，就是採取“當中國大陸片面採取改變時、美國不排除布置軍力”態度，而並非採“直接動用美軍”的態度，拜登仍避免過分去刺激到中國大陸。因拜登若一旦說美軍會直接介入，那中國大陸可能會用非和平的方式去解決台灣問題，因此拜登仍堅持戰略模糊，不會想要鼓勵台灣片面追求法理“台獨”。拜登是想在戰略模糊下，將嚇阻效果達到最大化。



至於美國聯邦眾議院4日討論提供台灣5億美元軍援，昨天又有27家美國軍企組成的代表團，來台參加6日的“台美國防論壇”。揭仲接表示，美軍一直對台軍售遲交，因要優先處理支援烏克蘭，如今此舉是希望透過簡化行政流程，以亡羊補牢。他認為，拜登不會親自處理軍售台灣的事情，拜登是著眼在年底美國總統大選，因拜登的對手、美國前總統特朗普近期也對兩岸有類似發言，特朗普顯然想凸顯出拜登在處理中美、台灣問題上很失敗，無法對抗中國大陸還有俄羅斯的挑戰。而拜登對於特朗普的挑戰，因此想藉由這樣的發言機會去強化自身形象，起碼想顯是對中國大陸並不軟弱。

