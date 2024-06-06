中評鏡頭：高雄客家文物館　有土樓餐廳

客家文物館位於高雄市三民區二號公園內，為紅瓦琉璃、三合院式建築。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月6日電（記者 蔣繼平）位於高雄市三民區二號公園內的“客家文物館”，面積廣達800坪，是全台最大的客家博物館，其設計參考大陸的客家建築，為紅瓦琉璃、三合院式建築，旁邊緊鄰的“圓樓餐廳”，外觀則像“圓形土樓”，來自福建省知名的巨型圍繞式建築。館內展示重點以客家文物為主，並不定期舉辦客家文化活動，以研究客家傳統風俗。



走進高雄市客家文物館庭院，景觀採取雕刻藝術的呈現，如青斗石勤讀童像、水牛、巨書、耕牛圖等象徵客家勤儉致學的精神。進入館內的文物主題館，則有客籍移民墾拓發展歷程、展示重要生產工具、民俗工藝，並提供各種解說、影片、實物、模型等供欣賞。以及介紹客家特有節慶，如：祈福、還福、字紙祭、攻炮城、拜新丁、天穿日、義民節、收冬戲以及高雄獨有的黃蝶祭等，值得走一趟。



旁邊緊鄰的“圓樓餐廳”，外觀以客家最著名建築“土樓”來設計，圓形土樓可抵禦外敵，這種集居住、防禦等多功能為一體的建築，因為獨特造型而聞名。另外一棟“演藝廳”以特殊的葉片為屋頂造型，靈感來自美濃菸葉，內部空間設置360個座次，提供客家藝文團體展演平台。



高雄市政府於1995年籌建客家文物館，1998年11月22日落成啟用。館內展示文物由高雄褒忠義民廟管理委員會專款購贈。除了開放觀光，更要推廣、保存及展示客家文化，提供鄉土、文史教材，舉辦教學推廣活動以及客家母語、歌謠等師資培訓。高雄市客家文物館將二號公園營造成客家文化園區，長遠目標則是要聯結一號公園至高雄市美術館等鄰近設施，成為文化觀光廊道。



台灣客家人大都來自於大陸廣東東部，其中根據地區和客家話腔調分為: 四縣客，海陸客、大埔客、詔安客、饒平客。台灣客家人最常使用四縣腔客家語，主要分布在中北部的桃園、苗栗以及南部的美濃與屏東的八個鄉鎮。台灣目前客家人口數約有466.9萬人，佔全台總人口數的19.8%，其中高雄市客家人口數有40.7萬人，佔全市總人口數的14.7%。高雄市客家人的分部主要集中於鳳山、三民、美濃等區。