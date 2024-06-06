夏光亞：賴清德政策不變　辛苦了台灣軍人

台海軍備役少將夏光亞接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）大陸國防部長董軍2日在新加坡舉行的香格里拉對話上表示，賴清德就職演說赤裸裸暴露出“謀獨”的野心，更暗指“有的大國不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實，包括聯大決議”。對此，海軍備役少將夏光亞向中評社表示，董軍的談話是要讓國際知道，中方堅持台海是中國的內政問題，台灣是中國的一部分，任何人都不得來干涉。



夏光亞說，董軍的談話對美國產生了一些威脅感，最重要的是充分表達了絕對不容許“台獨”。



他強調，包含大陸的軍演、中止134個稅目產品的ECFA關稅減讓，加上這次的防長談話，大陸手段會逐次加強，台灣能因應的方式不多，因為當層峰的兩岸政策不變，就只能持續受壓，而最辛苦的就是軍事。



夏光亞是海軍備役少將，曾任一五一艦隊長、海軍司令部副參謀長和“國防安全研究院”特約研究員等。



董軍2日在香格里拉對話發言表示，中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，將以及時、堅決、有力的作為，遏制“台獨”，確保其圖謀永無得逞之日。誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。董軍的大會發言被視為近年大陸防長在香會最尖銳的言論，反映當前台海緊張情勢。

