ECFA生變　曾淳良：賴置之不理會惡化

輔仁大學日本暨東亞研究中心研究員曾淳良。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月6日電（記者 鄭羿菲）針對大陸中止ECFA約28%項產品關稅減讓，輔仁大學日本暨東亞研究中心研究員曾淳良接受中評社訪問表示，現在最擔憂的是大陸繼續減少優惠關稅項目，甚至是全面中止關稅減讓，若賴政府也對大陸200多項產品開始中止關稅減讓，惡意螺旋上升，這也是最令人憂心的。



兩岸於2010年6月29日簽訂ECFA，根據早收清單，台灣得到539項產品關稅減讓，內含18項農產品；大陸取得267項關稅減讓，不包括任何農產品。



曾淳良說，大陸對台灣中止ECFA關稅減讓，是一種懲罰性動作，賴政府若再置之不理，恐面臨全面中止的景況。這也將讓許多台灣中小企業面臨生存困境，不少中小企業恐怕都得把在台灣的工廠，轉移到東南亞等成本更低的地方，甚至是在大陸的廠也得移轉。



大陸將於6月15日起對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，迄今公告中止項目達146項，佔整體早收清單產品項目28%。



曾淳良為中國人民大學國際關係學院博士，曾任國民黨智庫“國家政策研究基金會”顧問、海峽交流基金會綜合服務處處長、東京大學總合文化研究科客座研究員，現為輔仁大學日本暨東亞研究中心研究員、助理教授。



曾任職海基會的曾淳良分析，ECFA2010年6月29日簽署，截至2024年3月止，台灣方面核發原產地證明書145萬6460件，核發金額為1990.65億美元，迄2023年12月止，累計出口大陸產品享受的免關稅金額達101.01億美元，不但大幅降低廠商的成本，也增強台灣產品在大陸市場的競爭力。

