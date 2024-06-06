中評關注：韓國瑜駁黨魁傳聞　蓄積能量

“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜5日凌晨、中午兩度發布聲明駁斥過問黨務選舉的傳聞，撇清運作黨主席選舉，動作很大，背後原因值得深思。韓與黨魁選舉保持距離或是以退為進的手段，重心放在“立院”龍頭職務，為2028大選蓄積能量。



國民黨主席明年改選，儘管時間還久，卻已經成為發燒話題，會有這樣的發展也不難理解，因為民進黨是衹有4成民意的雙少數政府，待2028到來，選民如果認知到不集中選票就無法達成政黨輪替，藍白合很有機會。



國民黨下屆黨主席，將是率軍反攻的關鍵角色，大有可能奪下大選勝利，這自然會使得國民黨主席改選話題被熱議。韓國瑜身為國民黨在政府體系中職位最高的一人，加上他的群眾魅力隨時可能噴發，外界自然會關注韓對黨主席一職的態度。



由於“立法院長”不得兼任政黨職務，外傳韓有意推動前台北縣長周錫瑋布局黨主席選舉，周是力挺韓到底的鐵哥們，若受到青睞代表韓掌黨務，或許真有幾分可能。



韓國瑜檯面上不沾黨魁選舉，很可能是以退為進的策略，以免布局太早曝光反而不利，影響他擔任“立法院長”職務的超然性，再藉由這個位置養望，鍛練高階首長經驗，建立施政成績單。



也就是說，如果韓讓外界認為他推代理人選黨魁，這都很可能挑起“吃碗內看碗外”的負面印象。如果韓對2028有念頭，就有必要以當初高雄市長的前車之鑑為鏡，珍惜“立法院長”這個得來不易的歷練機會。