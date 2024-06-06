屏東縣長選舉無效官司定讞　蘇清泉痛斥司法

藍委蘇清泉。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月6日電（記者 楊騰凱）2022屏東縣長選舉中國國民黨蘇清泉以些微差距敗給民進黨周春米，蘇事後提出當選無效、選舉無效訴訟。一審屏東地方法院判決蘇敗訴，二審高等法院高雄分院5日宣判駁回上訴，全案定讞。蘇清泉晚間發布聲明痛斥對司法失望，無法接受判決，會與律師商議下一步。



2022屏東縣長選舉，蘇清泉20萬6460票，得票率46.59%；周春米21萬7537票，得票率49.09%。



蘇清泉聲明稿全文：



這一屆屏東縣長選舉，有太多疏失、錯誤與作票疑慮，這些經典的選舉舞弊，我們都不可思議地親眼目睹了。我們已比對並提出開票過程不合理的輸入次數，但可供電腦存取的開票過程電子紀錄檔，一審法官不願意調查，更可議的是法官未嚴守分際，沒有主動申請迴避，在我們的訴訟進行中，法官的老公也是律師，並與周春米緊密的接觸，承攬屏東縣政府其他二審訴訟案件，這樣的瓜田李下讓民眾難以信服。



而二審法官也害怕打開潘朵拉的盒子，沒有詳實調查，僅開一次庭就草草結束，最不可思議的是，從“中選會”到一審法院、二審法院，他們都承認選務存有這些嚴重問題，但是，從頭到尾他們就是不肯對這件事做出補救，一句輕描淡寫的“不影響選舉結果”就打發掉，我無法接受判決，屏東鄉親也無法接受。我們對司法深感失望，淪為執政者的工具，這是前所未有的“國家”危機。



錯誤就是該匡正，“做一票也是作票”這是最基本的道理。明知有錯而不處理，到哪裡都說不過去。民主選舉，是奠基在合法的程序下，有合法的程序，當選者才有正當性，才有實行“公權力”的合法基礎，“中選會”、一審跟二審的法院，沒有針對符合“合法性”、“正當性”做出應有的判斷，無法用道理說服民眾，令人不滿，也令人遺憾。



屏東司法長久以來，辦案不看證據，看顏色，周典論案該調查的也都調查了，已偵辦那麼久，既不調查也不給交保，要看上級同意才願放人，要關到得到滿意的答案為止，標準的壓人取供，執政者伸手介入的痕跡斑斑，這是我們要的司法嗎？



惟有大家覺醒，強力監督，司法才能公正，才能造福百姓，否則司法只是淪為當權者的工具，雖然二審法院判決定讞，但在本案判決的法理基礎上，有著不可忽視的瑕疵，清泉會接到判決書後，跟律師團充份討論，再決定下一步。