台銀欲收回嚴家淦紀念園區自用　李遠盼協商

李遠接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月6日電（記者 俞敦平）針對台灣銀行4日宣布收回由台“文化部”文資局借用的自由之家與大同之家兩處古蹟，原因是台銀認為古蹟原本是交由嚴家淦四子嚴雋泰設立嚴家淦的紀念園區，但遲遲未對外開放。對此，台“文化部長”李遠表示，會繼續跟台銀協調。



據台灣媒體爆料，嚴家淦的四子嚴雋泰成立的協會被指控在8年前以修復嚴家淦故居為由，透過“文化部”文資局向台灣銀行無償借用鄰近的兩處古蹟“自由之家”及“大同之家”來暫放文物，嚴家淦故居及相鄰的自由之家與大同之家，總面積約1.3公頃，計劃規劃為嚴家淦紀念園區，但自嚴家淦逝世後一直未對外開放。嚴家淦的後代被指控占用這些古蹟，並在多次續借後仍拒絕搬離。



台銀4日宣布，將收回兩處古蹟，目前由文化資產局借用至今年6月底。這些古蹟自2016年起被借用，而文資局希望能延長借用至2026年底。然而，台銀表示，任何續借決定都需經過董事會的同意。這兩處古蹟將由台銀文物館及經濟研究所使用。



對此，李遠表示，“文化部”將繼續秉持古蹟活化、文物保存及民眾權益三大原則，與台灣銀行進行協調。他提到，目前“文化部”所管理的古蹟預計還需兩年半的時間才能完成修復。在此期間，“文化部”將按照既定的租借協議，逐段續租該古蹟。



李遠強調，文化資產局已經在與台灣銀行進行協商，尤其是隨著六月底租借期限的臨近，雙方將會就租借條件進行進一步的討論。