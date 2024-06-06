黃仁勳投資台灣要人才　黃揚明笑綠營亂蹭

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中評社 資料照) 中評社台北6月6日電／輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，行腳之處吃遍在地美食。他2日在台大演講時還點名多間企業及大學為合作夥伴，話題熱議不斷。媒體人黃揚明直言，黃仁勳的重點在高科技人才的培育，他要的是人，為什麼輝達準備在台新增設計中心，要提供1000個以上就業機會？因為台灣人薪資相對便宜、工作勤奮程度，都是很多國家無法取代的。而這些商業界鉅子真正希望的就是兩岸和平穩定，AI等產業鏈才能發揮功能。



“所以誰最希望兩岸和平？就是這些商人！”黃揚明直言，當今天綠營再去蹭，連“獨立顯卡”代表“台獨”這種鬼話都可以講出來的時候，就知道這有多荒謬。其實這些在布局台灣也好、布局全球這些商業的這些老闆，真正希望的就是和平穩定！他的這些AI產業鏈，才能發揮最大的功能。



黃揚明5日在《頭條開講》節目表示，“黃仁勳講得台灣是每天歌舞昇平吶：我們每天逛夜市、哪裡好吃我就去哪裡設廠！你認為黃仁勳會希望兩岸情勢緊張嗎？當然不會啊！”他的這個AI產業，因為有這麼多的台灣供應商，注意，那天的背板，重點不是在那些供應商，重點是在那些大學！為什麼有這麼多的大學，他要放在後面？高科技人才的培育！他要的是這些人！



黃揚明強調，所以為什麼他在這邊設點，要有1000個以上的就業機會？他要的是人！而這些人是很多國家沒有辦法取代的，我們在台灣這些所謂的高科技人才，第一個，薪資相對便宜；第二個，工作勤奮程度是其他國家沒有辦法比的。



黃揚明提到，所以台積電到了日本也好、到了美國也好，都發現有點水土不服的問題？就是這種狀況。



