藍黨魁之爭恐大亂鬥？郭正亮促效法民進黨

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北6月6日電／中國國民黨主席將在明年5月改選，但最近已引起討論。對此，前“立委”郭正亮5日表示，“朱立倫99%還會出來選國民黨黨主席，還有張亞中等人，所以明年國民黨的黨主席選舉是一個大亂局”，同時郭也指出，希望國民黨中生代能有一股力量，更舉出16年前民進黨的例子，“2008年民進黨大敗，當時民進黨4大天王都不選黨主席，民進黨中生代就連署拜託蔡英文出來選，蔡英文那局就讓整個民進黨中生代上來”。



郭正亮5日在中天節目《綠也掀桌》中表示，明年國民黨的黨主席選舉是一個大亂局，明年一定是牽涉到很多人想選，要有一個整合的過程”，他認為，“因為有人覺得恐怕還是自己當主席，才比較有機會選2028”。郭正亮也強調，“國民黨中生代要努力去改變國民黨中央的權力結構，國民黨中央黨部一定要民主化，不然都會成為受害者”。



《中時新聞網》報導，郭正亮也分享一件事，“2008年民進黨大敗，當時民進黨4大天王蘇貞昌、謝長廷、呂秀蓮、游錫堃都不選黨主席，結果那時候辜寬敏說要選，把民進黨中生代嚇壞，大家就連署拜託蔡英文出來選，結果蔡英文後來當選，並處理黨的債務，大家就感念她”。郭接著說，“所以2010蔡英文就出來選新北市長，一百萬票，蔡英文那局就讓整個民進黨中生代上來”。



郭正亮也說，“這好比趙少康的戰鬥藍，要集結一股力量，因為他們在地方都有一定的實力，可以提出黨主席候選人的條件，要有這股力量，或提出黨改造的主張”，郭正亮最後強調，“國民黨該改的事情多了，中生代如果不集結這樣的運動，搞一個參選黨主席的政見承諾書，最後自己都受害”。