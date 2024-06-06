韓國瑜現身內政委員會　黃揚明曝動機

韓國瑜5日現身內政委員會。（照片：黃揚明臉書） 中評社台北6月6日電／中國國民黨“立法院長”韓國瑜5日突現身內政委員會，列席“行政院”等版本的“詐欺犯罪危害防制條例草案”審查會議。資深媒體人黃揚明5日在臉書發文認為，韓國瑜期盼“立院”能優先審議沒有衝突性的民生法案，如今韓以具體行動證明他確實很在意這件事，希望重塑“國會”形象的動機不言可喻。



黃揚明表示，“立法院”正副院長過去即使會分配到各委員會，但依慣例不會實質參與委員會的法案初審會議，每個會期只會在第一次會議進行召委選舉時到場簽到、投票而已。



黃揚明認為，韓以具體行動證明他確實很在意沒有衝突性的民生法案，尤其在“立法院”院會上個月針對“國會”改革升高衝突後，韓希望重塑“國會”形象。



黃揚明也透露，昨內政委員會召委是民進黨“立委”吳琪銘，韓國瑜在抵達會場前約30分鐘左右，特地先請幕僚到內政委員會先告知吳琪銘，稍晚他將會列席的訊息，現場的國民黨“立委”包括徐欣瑩、牛煦庭、許宇甄等人，都是在韓國瑜抵達前不久，才被黨團助理通知此事。



對於韓國瑜這次罕見列席委員會的舉動，黃揚明表示，是韓自己主動提議，還詢問幕僚這樣做是否會造成委員會或各黨派“立委”的困擾；而他在委員會也只是列席旁聽，從下午3點35分抵達會場待到4點，完全沒有發表任何意見，離開前還特地向“內政部長”劉世芳及在場“立委”致意。



黃揚明認為，韓國瑜不是菜鳥“立委”，也在這4個月的時間逐漸適應“國會議長”角色，接下來就看韓會如何“做自己”，成為與歷任院長風格截然不同的韓院長。