台軍主官留值恢復常態　顧立雄：回歸規定

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）過去兩年台前“國防部長”邱國正下令軍方各單位正、副主官，不得同時休假或離營，台“國防部長”顧立雄昨日宣布，“國防部”決定即日起將各級正、副主官留值的規定恢復常態。媒體詢問這是否“邱規顧不隨”，顧立雄今日說明，邱部長任內就開始檢討，我們只是跟參謀本部討論，就回歸突發狀況組織規定。



他強調，這個在2023年就有規定，相關各級應處能力都有提升，參謀本部同意恢復到2023年本來的規定，沒有隨不隨的問題。



民進黨“外交及國防委員會”“立委”、黨團副幹事長洪申翰5日晚間在臉書發文表示，“國防部”將修訂規定，開放軍方官兵出境旅遊的自由行，不再強制跟團，而這也是“軍隊文明管理的重要里程碑。”



媒體詢問若放寬軍人自由行，保密防諜怎麼做？



顧立雄表示，還是有一些配套措施，第一個是有事再回報，第二出去前會做一些宣教，平常也有規定，旅遊警示、防疫警示也都會讓官兵知道。



媒體問到大陸聯合利劍軍演，國民黨“立委”陳永康提到演練一體化作戰，這是否包括整體“國家安全”、油、電、網路、海纜等安全因應？



顧立雄表示，軍事作戰韌性不單純是“國防部”事情，他在“國安會”期間就建構“全社會防衛韌性”，像是人員、電力、通訊、醫療韌性等，都要跨部會來做，作戰時期才能加強作戰韌性。