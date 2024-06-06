楊金龍：日幣大貶有助台灣降低進口成本

“央行”總裁楊金龍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）台灣“中央銀行”總裁楊金龍今天應“立法院”財政委員會邀請，進行“日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響”專題報告並備質詢。楊金龍表示，由於台灣和日本出口產品的相似度較低，且雙邊貿易互補性較高，整體而言，因日圓貶值導致日本出口價格競爭力上升的衝擊相對小。



楊金龍強調，對台灣經濟影響有限，反而有助於民眾赴日旅行意願，且有利台灣企業對日本直接投資或購買技術。他也提到，台灣出口表現主要受到國外景氣榮枯的影響，近年台灣出口成長趨緩，是受全球終端需求低迷影響，非因匯率所致。



楊金龍提到，日本是台灣第2大進口國和第1大入超國，更是台灣關鍵設備及零組件進口的主要來源，雙方貿易互補性較高。例如，前4月台灣半導體設備進口中，自日本採購的比重達23.3%，日圓貶值有助台灣降低進口成本。



楊金龍也說，雖然台灣部分產品(如工具機)與日本相似性較高，日圓貶值似有助日本該類產品的出口競爭力。以工具機為例，資料顯示，影響工具機出口價格競爭力表現的關鍵因素中，國際景氣更勝於匯率。



他提出數據說，例如2022、2023年新台幣 NEER平均貶值0.4%，日圓NEER 平均貶值8.0%；同期間，台日工具機出口均受國際需求疲弱影響而衰退，台灣工具機出口平均減少2.7%，日本工具機出口平均減少3.9%，減幅大於台灣。



楊金龍強調，日圓貶值不利日本來台旅客人次增加，惟有助提升台灣民眾於日本之購買力，推升民眾赴日旅行意願。據統計，2023年日本旅客來台92.8 萬人次，僅恢復至疫情前的42.8%；民眾赴日旅行422.6 萬人次，已達疫情前的86.0%。