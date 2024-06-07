謝發達語中評：從眾效應讓台青年失去判斷力

台灣前駐新加坡代表謝發達。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月7日電（記者 盧誠輝）台灣前駐新加坡代表謝發達接受中評社訪問認為，台灣現在最大的問題是“從眾效應”，讓很多台灣青年因此失去自己的判斷能力，就像一群鳥在天空飛，看別人轉向，自己也跟著轉，年輕人還是應該多讀書，培養自己的邏輯思考能力，才不會輕易受到外在因素的影響。



謝發達，政治大學經濟學碩士，1977年進入台“經濟部”工作，曾派駐南非、美國與澳洲，歷任“經建會副主委”、“經濟部”常務次長，2008年轉至“外交部”，派駐瑞士與新加坡，2015年退休。



謝發達表示，他有一次在歐洲開車的時候，看到一群鳥在天空飛，突然間就轉向了，一下轉東、一下轉西，他就好奇群鳥中是否有領導者在帶領？後來去查了很多資料，才發現應該是因為受到“從眾效應”的影響，只要有一隻鳥動一下，隔壁受到影響，也會跟著動，然後一隻傳一隻，於是造成這種現象。



他指出，最可怕的是，“從眾效應”所帶領的人不一定是有智慧的領導者，有可能是沒有腦筋的人，但大家看到別人動，自己也跟著動，所以方向不一定是正確的。他覺得台灣的年輕人現在就是這樣，受到許多沒有任何約束的自媒體影響，甚至還有很多網軍是刻意為了帶風向，讓年輕人因而失去判斷力，很可能因為一個錯誤的資訊，就跟著別人往錯誤的方向走。



謝發達強調，尤其是在資訊爆炸的年代，現在自媒體最大的問題是沒有任何約束力，什麼話都可以說，這就像詐騙集團一樣，詐騙集團是為了詐騙錢財，而有些自媒體和網軍則是為了詐騙政治資源。

