大陸用語是文化統戰？李遠：語言自然發展

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月6日電（記者 俞敦平）近年來，台灣的年輕人使用抖音（TikTok）、小紅書，生活中的大陸用語也漸漸變多。對此，中國國民黨委員洪孟楷今日詢問“文化部長”李遠如此是否被文化統戰？李遠強調，語言應自然發展，不應限制思想，並認為語言是文化和教育工作的結合。



洪孟楷還提到一些網絡上流行的詞語，如“小鮮肉”、“接地氣”等，都是兩岸交流的結果。



洪孟楷提到兩岸交流帶來的用詞變化，筆名小野，作家與編劇出身的李遠表示，文化應開放包容，而非封閉排斥。他們都強調文化應該是加法，而非減法，台灣應以其多元文化為傲，並共同努力推動文化的自由、民主和開放。兩人一致認為，語言的自然變化反映文化的多樣性和包容性。



“文化部長”李遠應“立法院”教育及文化委員會邀請就“自信台灣深根文化軟實力－‘國家語言發展法’推動成效總檢討”進行專題報告並備質詢。



洪孟楷首先問李遠，認為語言的發展屬於教育工作還是文化工作。



李遠回答認為兩者兼具，並強調語言應該自然發展，不應限制思想。他回顧自己成長過程中，經歷過僅推廣華語而排斥台語的現象，現在則提倡各語言平等發展，如客家語、原住民語和台語。



洪孟楷進一步指出語言是溝通的工具，任何語言都不應被背棄。



李遠也同意這一觀點，認為語言會隨著不同族群的交流而自然變化，並舉例說明台語中夾雜的日文和英文詞彙和近日輝達創辦人黃仁勳演說時，也是英語夾雜著華語和台語使用，這些變化反映文化的多樣性和包容性。他認為語言的自然使用和變化，是文化的一部分。