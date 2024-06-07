中評關注：綠提覆議“釋憲”　朝野抗爭無寧日

賴清德在柯建銘面前表達對黨團感謝。（民進黨資料照） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）“行政院”6日宣布對“立法院”日前三讀通過的“國會”改革法案提出覆議，賴清德日前也表態支持覆議與“釋憲”，並向社會大眾再度發出號召令，要求站出來反對藍白陣營支持的法案。但民進黨一再要求支持者持續凝聚支持力，長期下來支持者還能夠維持之前包圍“立院”的動員力道嗎？



賴清德持續朝野對抗，在這波針對“國會”改革法案提出覆議、“釋憲”後，可能開啟行政與立法的長期糾紛。



賴清德5日主持中常會上，在柯建銘面前感謝“立法院”黨團，賴也提到未來國民黨與民眾黨合起來提出的法案，引起社會很多質疑，這不會只有一件、兩件，後續應該會持續發展。賴清德在柯建銘面前表態，當然是說給中常委們聽，也希望對外轉述後，讓民眾了解他與黨團站在一起。也回應民眾黨主席柯文哲對外挑撥賴清德與柯建銘關係，還說未來可能發生民進黨版“馬王政爭”。



柯建銘最近在“立法院”攻勢強，猛批國民黨、民眾黨，“立法院長”韓國瑜、民眾黨總召黃國昌、國民黨總召傅崐萁等人。柯態度強硬遇到爭議法案通過就想要“釋憲”，就猛批在野黨“違憲”。莊瑞雄在中常會也表達希望可以行政、立法大家態度一致，莊的說法也是把賴拉在一起，擔心他們在前面戰鬥，賴清德或是“行政院”卻躲在後面。賴清德、“行政院”、黨團三者緊密拉在一起，只會讓朝野對抗更激烈。



莊瑞雄提到日前通過表決三讀修正通過，原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。“原民會”以預算不足，要求民進黨團要力擋，但這一擋讓原住民綠委陳瑩、伍麗華處境尷尬，只好與黨意不同，投下支持票。

