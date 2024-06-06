顧立雄：未來陸軍官校校慶不再踢正步

防長顧立雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）陸軍官校百年校慶將於6月16日舉行，對於是否表演“踢正步”，“國防部長”顧立雄今天回覆“立委”質詢說，對於聯兵旅部分，本來有6個聯兵旅各派一個連來參與黃埔百年校慶，他將這個取消，讓聯兵旅回到戰訓本務。他認為，百年校慶還是以官兵學生為主體，所以聯兵旅就不用參與這個黃埔百年校慶。



創立於廣東的陸軍軍官學校今年舉辦建校百年慶典，兩岸都舉行校慶活動，新任“退輔會”主委”、前“國防部長”嚴德發5日上午在“立法院”受訪表示，今年到大陸參加黃埔校慶的退役陸官校友不到一百人，16日在台灣的陸官百年校慶約有一萬名校友參與。



顧立雄在回應民進黨“立委”沈伯洋質詢時，做以上答覆。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄進行業務報告，並備質詢。



沈伯洋質詢問到關於黃埔軍校校慶相關議題。顧立雄表示，有關黃埔校訓學生連部分，因為之前就已經說，他們已經訓練踢正步好幾個月，“我想我尊重原來邱部長的決策，我就不改變它。但我現在要求他們以後以齊步的方式為主，也就是之後的校慶就以齊步來進行，就不再踢正步”。



據指出，今年陸軍官校百年校慶，校方將正盛大舉行，舉行閱兵典禮、聯合餐會、下午營區開放民眾參觀；520甫就任的賴清德也會親自校閱。



其中踢正步表演，原本由陸軍6個聯兵旅，以及陸、海、空各官校學生組成的正步連隊，共計2000餘人參加分列式表演，已操練幾個月，日前傳出取消校慶踢正步，讓基層錯愕。