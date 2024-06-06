台灣美商會白皮書　稱電價突漲不利企業成長

台灣美國商會以“敦促政府把握良機，增進台灣未來布局”為題發表《2024台灣白皮書》。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月6日電（記者 鄭羿菲）台灣美國商會6日以“敦促政府把握良機，增進台灣未來布局”為題發表《2024台灣白皮書》，商會強調，台灣政府應盡可能保持電價的穩定和透明度，並提醒電價突然漲價對企業的營運和發展不利。台灣美國商會也呼籲華府，確保台灣的“國防”持續獲得跨黨派的支持，並儘速推動台美避免雙重課稅協議。



近幾年台電虧損達數千億，“行政院”連續補貼台電，避免電價暴漲，但新任“經濟部長”郭智輝昨在“立法院”經濟委員會答詢時表示，不支持這樣的補助方式，台電應該靠自己努力賺錢。



在台灣美國商會的新聞稿中，並未提及兩岸關係。



台灣美國商會6日上午在台北晶華酒店舉辦《2024台灣白皮書》發布記者會，台灣美國商會理事長銀丹（Dan Silver）、執行長林博智（Patrick P，Lin）等人出席。



《2024台灣白皮書》中，敦促台灣政府增進與產業的合作，持續精進投資環境、增強韌性，並提升台灣的戰略經濟地位以面對未來挑戰。台灣美國商會表示，新政府有機會開創新局，以增進台灣對未來的布局並掌握先機。



台灣美國商會強調，保持穩定的電價及透明的碳機制，促進潔淨能源的多元發展，以及解決人才短缺特相關政策，對於提高企業營運的穩定性至關重要。台灣美國商會表示，業界的經驗反饋可有效橋接國際標準與在地規範，加強公民參與俾利於台灣制訂商業規範。因此針對新增或修訂法規命令的60天公告和評論期，標準化其實施方式並擴大採納範圍，於制定法律時應提供符合國際標準的透明公開討論機制；針對醫療保健應增加投資；以及在不同產業領域中採納與全球一致的各式標準。