藍批巴黎奧運形象設計標案黑箱　李遠允公開

“文化部長”李遠。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月6日電（記者 俞敦平)中國國民黨“立委”葛如鈞今日質詢“文化部長”李遠時，除了繼續追問之前曾經質詢過的台灣巴黎奧運形象設計涉嫌抄襲美國蘋果公司一事，也針對此設計案的管理與透明度提出質疑。葛如鈞懷疑此案透過補助方式，並刻意操作標案金額來避過政府採購法規定，他要求“文化部”提高資訊公開度並釐清真相。



李遠表示，雖然設計師不認為是抄襲，但還是會重新設計一款主視覺圖案，也不會再行收費。李也表示，會後用書面詳細說明該案採購細節，並加速處理此案，確保在巴黎奧運前展示台灣最佳形象。



“文化部長”李遠應“立法院”教育及文化委員會邀請就“自信台灣深根文化軟實力－‘國家語言發展法’推動成效總檢討”進行專題報告並備質詢。



葛如鈞指出，他針對巴黎奧運台灣形象設計涉嫌抄襲美國蘋果Emoji一事，“文化部”交流司兩度以書面回覆該案為“台法文化交流專案”，並表示該專案是由“文化部”補助財團法人台灣文化基金會辦理。然而，葛如鈞表示，經過調查，發現“文化部”實際補助的基金會名稱是“文化台灣基金會”，而非“台灣文化基金會”。此錯誤引起葛如鈞對“文化部”內部管理的質疑，並懷疑“文化部”是否存在欺詐行為或內部管理混亂。



李遠承認“文化部”在書面回覆中的錯誤。葛如鈞進一步質疑，“文化部”在該案的標案金額、開標過程及中標廠商的選定上存在諸多疑點。他指出，“文化部”無法清楚回答任何有關標案的具體問題，整個流程充滿不透明感。



葛如鈞指出，根據“文化部”的回覆，由於該案採購金額未超過公告金額新台幣150萬元，因此由文化台灣基金會自行尋找兩家廠商比價，最終由報價最低的廠商得標。然而，葛如鈞質疑該案最終發包金額149萬元，剛好避過政府採購法規定的150萬元公告金額，並且在公開資訊上查不到相關設計案的資訊。