兩岸緊張台軍卻鬆綁休假　王鴻薇：應講清楚

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月6日電（記者 楊騰凱）台“國防部長”顧立雄鬆綁軍方休假制度，取消部隊正副主官不得同時離營，並且開放軍人自由行出境旅遊。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇質疑，現在大陸軍機擾台頻繁，難道顧覺得這已經常態化沒什麼大不了，不需緊急戰備嗎？台“國防部”應該講清楚。



國民黨“立委”徐巧芯則表示，她個人非常支持這樣的政策，包括取消了主官、副官必須同時留營的相關規定，以及包含軍人未來可自由行出境旅遊，其實軍方的很多規定是沒什麼道理的，而且會加劇軍人的負擔，長期下來願意當兵的人會更少，想要離營的人會更多，當我們希望更多人願意從軍時，這類規定都應該予以取消。



前陣子因應台海局勢，台軍方規定各單位正副主官不得同時離營，部分離島幹部已長達兩年未返台。



顧立雄昨日宣布，各級正、副主官留值的規定恢復常態，兼顧各級幹部對家庭的照顧，有利於軍方人才的長留久用。



另一方面，過往台灣軍隊官兵出境旅遊只限跟隨旅行團，台“國防部”昨也頒布新規定，開放官兵自由行。



王鴻薇表示，對於恢復第一線官兵休假，顧立雄應該講明白一件事情，那就是現在陸軍機擾台頻繁，是否顧立雄覺得已經這已經常態化，並不是什麼大不了的事情，所以才改變整個執行休假的規定？