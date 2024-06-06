盧秀燕號召百團遊花蓮達標　接力行銷農特產

台中市政府協助花蓮地震後復甦，發起“用行動溫暖花蓮”行動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月6日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕協助花蓮震後重建，號召“女性縣市長聯盟”一同挺花蓮，並承諾媒合百組旅遊團到花蓮，台中市副市長黃國榮今天宣布，市府已媒合逾百組旅遊團到花蓮，不只達標也超標，台中送暖不斷，將再協助花蓮銷售在地農特產，今天市府都發局媒合在地建築師公協會採購，金額達新台幣90萬元，期望花蓮能早日重建，恢復生息。



台中市政府支持花蓮0403震災振興復甦，6日在市政大樓舉辦“用行動溫暖花蓮－農特產品展售活動”，副市長黃國榮代表盧秀燕主持，鼓勵各界多到市府各大公家單位據點採購花蓮優質農特產品。



黃國榮表示，花蓮縣在今年4月3日發生嚴重地震災情，盧秀燕市長第一時間就責成市府動起來協助花蓮災後振興與重建觀光經濟，並結合“女性縣市長聯盟”的力量，共同為花蓮加油打氣。



黃國榮說，台中市發起“用行動溫暖花蓮”活動，已規劃並媒合近120團、約4800人接力前往花蓮觀光、觀摩及交流，包含里鄰社區、宗教宮廟、志工團體、市場商圈、糕餅產業、公會團體等紛紛響應，已達到原先承諾100團目標。



黃國榮表示，除了媒合團體到花蓮旅遊，市府也透過辦理活動的機會，邀請花蓮縣政府及各區農會到場設置展售攤位，鼓勵民眾購買，以行動力挺花蓮，市府各局處也動起來媒合採購，協助花蓮行銷。



台中市研考會補充，市府在各大活動積極提供花蓮農特產品的展銷攤位，以實際行動支持花蓮的振興與重建，花蓮農特產品在台中的銷售金額已達新台幣542萬元，期望讓花蓮早日重建、再度繁榮。