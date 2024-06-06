顧立雄：據我瞭解拜登迄今維持戰略模糊

顧立雄接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）台“國防部長”顧立雄回應中國國民黨“立委”賴士葆質詢表示，據他瞭解，美國總統拜登（Joe Biden）迄今都維持戰略模糊，拜登沒有清晰說明說出兵或是不出兵，但是讓中國大陸瞭解不能排除這個可能性。



對於國民黨“立委”賴士葆提到，美國軍火商進府很難看？顧立雄強調，“我沒有接獲這方面訊息”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄進行業務報告，並備質詢。



賴士葆今日質詢先問，你什麼都做過，接下來是“行政院長”還是要選“總統”？為什麼最後是你當“國防部長”？“我看你也很難回答”，賴一講完，連坐在底下的“國防部”官員都在笑。



賴士葆質詢說，為什麼蔡英文、賴清德都重用你，還是蔡託付給賴？顧立雄在聽問題時也尷尬微笑說，“我戰戰兢兢接下這個工作，我盡我最大努力”。



賴士葆也問到，美國選總統，拜登會不會出兵？顧立雄說，這顯示台海和平穩定，是全球安全繁榮不可或缺一部分。據他瞭解，拜登迄今都維持戰略模糊，拜登都沒有清晰說明說出兵或是不出兵，但是讓中國大陸瞭解不能排除這個可能性。



賴士葆也問到，環太平洋軍演都沒有邀請我們，觀察員都沒有，我們都沒有參加，要怎麼幫台灣打呢？拜登跟特朗普都是選舉語言嗎？



顧立雄說，他強調這是一個為了維護印太地區和平穩定，所實施一種以實力決心避免戰爭發生，為美國最大利益。



賴士葆也說，你講得很謹慎，美國要不要出兵都不知道？顧立雄強調，拜登說法應該是符合全世界利益。



有近30家軍火商目前正在台灣，賴士葆詢問會不會拜會賴清德？顧立雄說，沒有拜會賴，那是民間之間的產業交流，“我沒有這樣訊息說會拜會賴清德”。