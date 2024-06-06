台軍調查官兵有沒離婚遭批　顧立雄：要檢討

藍委徐巧芯。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯今天質詢時揭露國軍發表格要調查“育有子女人數”及“生育子女人數”，“國防部”官員回應，這個就是要區分有無離婚。對此，曾擔任台灣人權促進會會長的“國防部長”顧立雄坦承，“我們應該要檢討”，任何統計要合目的性。它本身用意良善，但表格的設計不是很適切。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄進行業務報告，並備質詢。



徐巧芯質詢問顧立雄，你是律師出身擔任過人權促進會長，應該對傷害隱私應該深惡痛絕？現在軍方調查生子人數？顧立雄說，他不是很清楚這件事情。



徐巧芯又問，你當過律師育有子女與生育子女人數，到底差別在哪？顧立雄表示，“我完全沒有看過這個表格”。



人事參謀次長室次長、中將劉沛智跳出來說，“命令是我下的，差異就是離婚”，因為有些有帶著小孩，有些人離婚沒有帶小孩。



徐巧芯說，這份調查引起有人不滿，你們可能是好意，但有需要他們會主動申請，還要求一天之內要填寫調查，這是要刺探隱私人家有沒有生小孩的意願嗎？



顧立雄說，他同意委員看法應該要檢討，任何統計要有目的性，這個表格與和目的性無法取得足夠連結，雖然用意良善，但是表格設計不是很好。