韓國瑜關切打詐四法審查　黃健豪：苦民所苦

藍委黃健豪接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月6日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會昨日審查《詐欺犯罪危害防制條例草案》，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜親自出席聆聽，並在臉書發文表示，期盼“立法院”儘速完成“打詐四法”的專業審查、通過院會三讀。對此，國民黨“立委”黃健豪今日表示，韓曾經說過“苦民所苦”，他以院長高度旁聽，也是希望“行政院”集中資源杜絕詐騙。



韓國瑜昨天在臉書表示，詐騙橫行、全民共憤，下午利用行程的空檔，專程前往內政委員會，聆聽參與委員和警政司法單位間對《詐欺犯罪危害防制條例草案》專業的修法意見。關注打詐的議題、更給專注投入修法的委員們打氣，期盼“立法院”儘速完成“打詐四法”的專業審查，給警政司法單位更好更完善的法規武器。



韓國瑜指出，“打詐尚未成功，朝野仍須努力”謝謝內政委員會，謝謝朝野委員共同的投入與戮力審查，“立法院”、“行政院”一起加油。



黃健豪表示，韓國瑜過去講過一句話叫“苦民所苦”，而詐騙現在真的是台灣人的痛，韓國瑜以院長高度來委員會旁聽，也是對民眾表達“立法院”非常關心相關法案。因為包含我們過去與相關部會討論打擊詐騙的時候，他們都說因為法源不足，所以很多事情不能做，那我們就希望既然“行政院”提出“打詐四法”，希望可以加速通過，通過後行政部門就不要再找借口，否則詐騙影響重大，韓國瑜用院長的高度到內政委員會參與審查、旁聽，也是希望“行政院”集中資源杜絕詐騙。