綠拚覆議！王鴻薇：賴清德高壓專制、開戰了

藍委王鴻薇。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）“立法院”5月28日三讀修正通過“國會”改革相關法案，“行政院”今天正式提出覆議案。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇向中評社表示，“行政院”就是在執行賴清德的意旨，加上賴昨天在民進黨中常會上的談話，很明顯賴就是要跟在野黨開戰。



王鴻薇說，這充分顯示賴清德面對少數執政的局面就是要尖銳對抗，沒有真正想要團結台灣的力量，所以賴講團結，事實上就是說一套做一套、都是屁話。賴清德的執政風格和蔡英文對比起來，真的是高壓專制，是過之而無不及。



“立法院”三讀修正通過國民黨及民眾黨版本的《“立法院”職權行使法》、《“中華民國”刑法》部分條文等案，相關函文昨天送抵“行政院”。“行政院”今天新增“行政院會”議程，提出七點理由認為上述條文全部窒礙難行，院會通過覆議案，將呈請“總統”核可後，移請“立法院”覆議。



“行政院”7點覆議理由包含，一、沒有實質討論，違反民主原則；二、混淆雙首長制，質詢“總統”“違憲”；三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；四、漠視正當法律程序，違反程序正義；五、無期限審查人事同意權，空轉政府重要職缺；六、“藐視“國會”定義不明，恣意擴大“立院”職權；七、“懷疑”官員虛偽陳述，即可課刑責。



王鴻薇接受中評社訪問時對此表示，賴清德520才上任至今還不到一個月，就一直急著跟在野黨開戰，包含“行政院”提覆議都很清楚是要執行賴清德的意旨。他認為，少數執政的賴清德用強烈對抗方式，如果不知道節制，對政局並沒有好處，也會變成台灣政局動盪的亂源就是賴清德。



王鴻薇說，賴清德可能認為，透過這樣的方式，可以獲得一些政治利益，譬如把國民黨跟民眾黨綁在一起，就是想挖民眾黨的年輕票，白營搶了大量的年輕票，這是綠營念茲在茲的事，所以想藉此獲得選票上的利益。



王鴻薇強調，所以賴清德上任，根本就沒有想要怎麼幫人民謀福利，衹有想到他自己選票的利益，在拚政治、選舉，加上兩岸陷入緊張局勢，對外開戰，對內也開戰，難道賴真以為有恃無恐，有美國支持就好了嗎？