台股飆漲　楊金龍急喊投資人要居高思危

台“央行”總裁楊金龍接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電（記者 張嘉文）台股今早在台積電飆出898元新高的效應下，盤中大漲逾477.91點，指數一度衝到21962.79點再創新高。台“央行”總裁楊金龍在“立法院”答詢時對此急喊“股市確實很高了”，投資人應留意指數已到相對高點，要居高思危。



楊金龍今天應邀到“立法院”財政委員會，進行“日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響”專題報告並備質詢。眾多“立委”也關切台灣房市和股市的變動。



國民黨“立委”賴士葆詢問楊金龍，台股又創新高，是否存在過熱疑慮？



楊金龍表示，股市與匯率相同，會與全球市場連動，台股現在非常多頭，是跟進全球市場表現，美國也是如此，全球都是如此，等於是全球股市都在漲。



賴士葆追問，台股現在是否過熱，楊金龍說，很難判斷股市有沒有過熱，大家會擔心過熱以後就泡沫、會進行修正，主管機關特別是“金管會”，相信都會提醒市場要“居高思危”；如果以歷史數據來看，股市確實很高了，但不只台股，日本、美國、歐洲的股市也都是歷史新高。



楊金龍強調，“央行”對於金融市場，只能很密切的去關注它，但不必要進行公開的預測。