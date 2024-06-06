台軍自殺頻傳　綠委林岱華逼問顧立雄改善

顧立雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）民進黨“正國會”“立委”林岱華今天質詢“國防部長”顧立雄軍人心理輔導工作的議題，最後提出具體建議。但因為質詢時間已經超過，民進黨“立委”、會議主席王定宇數度提醒希望結束質詢。但林不管還是問到最後，甚至大聲說，“部長要不要接受？如果要完全否定，要繼續因循苟且？要讓軍人同袍繼續往下跳？”



林岱樺說，不重視軍人的心理狀況，“那一定會一直跳（輕生），你憑什麼做什麼三軍統帥之下的領導！”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄進行業務報告，並備質詢。



林岱樺質詢提及，心輔工作到底是醫療行為還是一般軍事運作等，接著一再論述自己的看法，並沒有讓顧立雄回答。



由於林岱樺並非“外交及國防委員會”，質詢時間4分鐘。但林超時後仍一再論述，王定宇數度提醒時間已經到了。到了最後王還說你可以把具體建議用書面資料給“國防部”，但林岱樺不管繼續講。她提出具體建議，“國防部”擔任輔導長要有心理諮商師的資格，畢業一定要拿到證照才能執業。希望可以比照美國軍醫系統，可以在軍中設置小型參拜沈澱的場域。她還說，限期改善心理衛生中心，把政戰組織心理輔導單獨一個處提出來。



林岱樺逼問部長接不接受？王定宇此時又跳出來說，“你的時間已經到了，部長摘要回答就好”。



林岱樺再問，部長要不要接受？如果完全否定要繼續因循苟且？要讓軍人同袍繼續往下跳？顧立雄說，會按照委員建議積極評估。



王定宇再度制止說，指林岱樺比較少來“外交及國防委員會”，因為時間要控管，今天有軍談（賴清德召開例行軍事會談），顧立雄要出席。



林岱樺又說，這是不重視軍人的心理狀況，“那一定會一直跳，你憑什麼做什麼三軍統帥之下的領導！”