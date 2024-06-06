台灣美商會催促　儘早落實台灣學人計劃

台灣美國商會《2024台灣白皮書》內容。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月6日電（記者 鄭羿菲）台灣美國商會6日以“敦促政府把握良機，增進台灣未來布局”為題發表《2024台灣白皮書》，在強化美台關係部分，呼籲台灣儘早落實“台美21世紀貿易倡議”、執行台灣學人計劃 （Taiwan Fellowship Program）。



2022年12月美國國務院公布“台灣學人計劃”，根據美國國會網站資料顯示，符合資格的美國政府官員來台2年，第1年學習中文、當地人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等，第2年到“立法院”、政府部門或私部門服務。美國國會已通過必要授權與初步撥款，美台雙方目前正在草擬備忘錄，促進該計劃的落實。但此計劃遭在野黨人士強烈質疑。



台灣美國商會6日上午在台北晶華酒店舉辦《2024台灣白皮書》發布記者會，台灣美國商會理事長銀丹（Dan Silver）、執行長林博智（Patrick P，Lin）等人出席。



在強化美台關係部分，白皮書提到，台灣與美國官員均認為，目前雙邊關係的緊密程度更勝往年，經濟領域也是如此。目前有幾項計劃正在推動當中，旨在進一步強化台美雙邊合作。美國商會籲請台灣主管機關全力促進盡早落實“台美21世紀貿易倡議”、執行台灣學人計劃 ，藉此深化台美雙邊關係



“台美21世紀貿易倡議”，該協議的前5項協定已於去年簽署完成，雙方目前持續針對其餘議題協商。若能及早簽署全數協議內容，可望使雙方進一步討論在未來簽署全面雙邊貿易協定之可能。商會也說，美方已由眾議院通過避免雙重課稅相關法案，一旦參議院跟進通過，台灣勢必做好立法互惠的準備。