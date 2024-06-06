顧立雄：沒有第一擊、衹有自衛權行使

多位藍委問到第一擊定義，顧立雄回應。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”馬文君今日詢問“第一擊”的定義，“國防部長”顧立雄立刻說明，“我們沒有第一擊，我們衹有自衛權的行使”。他指出，自衛權的行使是，中國大陸攻擊台灣航機艦設施，或是攻擊台灣本島、外離島，以及未經許可任何飛航實體進入台灣12海里領空跟領海。“會視威脅程度，我們合比例的做自衛反擊”。



王鴻微提到，對於中國大陸日前環島軍演，是否會常態化，今年是否還會有？顧立雄則說，他們持續密切關注，也都能掌握，但沒辦法排除。對於23日大陸環台軍演，顧立雄說，在他們發布之前，我們有一些徵候，就已經根據相關的徵候就會做一些預判。



馬文君則說，行使自衛權就是關鍵節點，如果部長在指揮所掌握全局，參謀總長在發生狀況時就不需要再詢問，只要等部長點頭。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄進行業務報告，並備質詢。



前“國防部部長”邱國正曾說，“國防部”已更改第一擊界定，只要大陸航空器或海航的實體逾越界線，就視為第一擊，“國軍”就有權力對大陸進行反制。“國防部”則說明，敵軍機、艦侵入台灣領空及領海，若驅離無果，即可採適當方式反制。



國民黨“立委”黃仁詢問，國軍自衛反擊指令的要件為何？顧立雄回應，自衛權的設定在聯合國憲章規定指出，遭受到武裝攻擊或威脅的時候，就享有合比例的自我防衛權力。



顧立雄在回應國民黨“立委”王鴻薇質詢也說，就是中國大陸攻擊台灣在航機艦設施，攻擊台灣本島、外離島，或未經許可任何飛航實體進入台灣24海里。後來顧發現講錯說，對不起，是12海里的領空領海，“會視威脅程度，我們合比例的做自衛反擊”。



王鴻薇也質疑，海峽局勢緊張，前部長邱國正說他睡得不好，你睡得好不好？顧立雄說，他跟在“國安會”一樣睡的一樣，“沒有說我睡得好不好，但是我的睡眠程度都是一樣的”。