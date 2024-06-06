“政院”強硬覆議改革法案　提7大原因

“行政院”提覆議七大原因。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月6日電（記者 張穎齊）“立法院”5月28日三讀通過《“立法院”職權行使法修正案》、《刑法》等“國會”改革五法，“行政院”5日下午收到函文後，於6日正式提出覆議，將於10日內完成呈文賴清德、送交“立院”的程序。“政院”也提出7大覆議原因，雖強調沒有想與“立院”對立打一架，但措辭強烈。



“行政院政務委員”林明昕提出覆議的七大原因，一、沒有實質討論，違反民主原則。二、混淆雙首長制，質詢“總統”“違憲”。三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣。四、漠視正當法律程序，違反程序正義。五、無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺。六、藐視“國會”定義不明，恣意擴大“立院”職權。七、懷疑官員虛偽陳述，即可課以刑責。



依據“中華民國憲法”，立法院對於行“政院”移請覆議案，應於送達15日內作成決議。如為休會期間，立法院應於7內自行集會，並於開議15日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行“政院”院長應即接受該決議。



“行政院”6日上午舉行院會，會後開記者會，與會的有政委林明昕、“交通部政務次長”伍勝園、“衛生福利部常務次長”周志浩、“政院”發言人陳世凱、“交通部公共運輸及監理司長”林福山、“衛生福利部”國際合作組主任施金水。



陳世凱先宣布，“立院”職權行使法及藐視“國會”罪刑法部分，違反“憲法”的民主程序，有侵害人權之虞，包括審議程序違反程序原則，“總統”“國情報告”常態化也是“違憲”，“立院”調查、聽證權更侵害人民權益，人事同意也影響法定機關，藐視“國會”罪更違反比例原則，窒礙難行，“政院”作為國家最高行政機關，必須依法行政，捍衛“憲政”、守護人民權益，民主應經討論，而覆議也並非希望升高朝野衝突，請“立院”再次審議，找出符合“憲法”及國家利益的最大共識。



林明昕表示，大家別將覆議當作洪水猛獸、“憲政”危機，“中華民國”“行憲”從蔣介石到賴清德，都有提過好幾次覆議，其實這是兩院良性的“憲政”互動，不是說大家來打一架。窒礙難行部分，比如說“法律上”不可殺人、“事實上”月亮無法摘下來，那此次所謂“國會”改革法則是“違憲”、有瑕疵、草案粗糙、違反“監察院”權力分立、構成要件不明等，所以窒礙難行。



“立法院”改革五法”修正案涉及《“立法院”職權行使法》、《刑法》、《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》等五部法規。實際內容包括“總統”“國情報告”常態化、制定藐視“國會”罪、“國會”調查權、“國會”聽證權以及“立法院”人事同意權。其中藐視“國會”罪、又分別在《“立法院”職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。