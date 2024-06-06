聽取軍事簡報５分鐘快閃？顧立雄這樣說

台“防長”顧立雄答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月6日電（記者 黃筱筠）日前傳出“國防部”召開軍事會議時，“國防部長”顧立雄只聽了“5分鐘簡報”未裁示就閃人。顧立雄今日回應國民黨“立委”馬文君質詢時說明，自己5月23日上午7點半就在戰敵情會報中做了裁示，作戰、戰術層級的部分是交給參謀總長。顧回答時並未否認。



國民黨“立委”王鴻薇也質疑，環島軍演時，顧立雄參加應變作戰會議只停留5分鐘，外界質疑，當天為什麼只停留五分鐘？



顧立雄說，這個不是停留5分鐘的狀況。事實上7點半，我們就開始開始做戰敵情會報，期間，中國大陸發布要實行利劍演習，他就已經在會中做下一些指示，開設應變中心後，他進去聽取相關的敵情狀況之後，接下來處置措施交由總長負責主持。



顧立雄也說，“我在敵情會報就已經聽取一遍。”王鴻微接著說，你那時候還不知道有軍演啊？顧則說，“我知道啊，在7點40幾分就已經發布了。”



但是王鴻薇提及，外界質疑是否能掌握狀況。顧立雄則說，就算在急迫危險下，立即反應處置也是授權給JAOC（空軍作戰指揮部）指揮官下令任務機、機艦及部隊行使自衛權。這個都已經在突發狀況處置規定裡面規定得非常清楚。“我那一天聽完後，是到“行政院”開“行政院院會”。



“立法院外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄進行業務報告，並備質詢。



馬文君質詢時指出，軍政跟軍令在目前的“國防”二法裡面，還是由“國防部長”要全權負責，“部長”是統整指揮的靈魂人物。但0523解放軍圍台軍演時，顧立雄只花費20分鐘聽取各單位簡報，就離開衡山指揮所，請參謀總長直接主持5到6小時的戰備會議，部長自己沒有坐鎮指揮。顧則引用“ 突發狀況處置規定”稱本就是逐級授權。



馬文君表示，“國防部長”坐鎮指揮有兩大功用，第一個是穩定軍心，過去每次遇到演習等狀況，部長在指揮所裡面隨時能掌握狀況，可以讓所有三軍比較安定。第二個當然就是掌握即時狀況，雖然顧立雄交給參謀總長，但戰機稍縱即逝，參謀總長要做指揮的時候還是要詢問部長，如果顧人在外面，即便有電話聯繫“響七聲飛機就進來了”，希望在完全掌握的情況下，還是請部長以本務為優先，其他事情做第二階段的考量。



顧立雄並沒有反駁馬文君的說法，但他回應，5月23日早上7點半就開戰敵情會報，中間就已經接獲大陸要做聯合利劍演習，當下自己就做了一些指示，馬上就在“國防部”開設應變中心，事實上在演習期間，“國防部”應變中心的相關作業跟配備，跟衡山指揮所裡面是差不多。“我的意思就是說，我事實上做了相關的裁示，剛剛也提到了，就作戰層級或是戰術層級的部分，我是交給參謀總長”。