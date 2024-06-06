不補貼電費將再漲？楊金龍：影響須研究

楊金龍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月6日電／台“經濟部長”郭智輝昨日拋出不應由公務預算補貼台電虧損，電價可能再上漲一波？“中央銀行”總裁楊金龍6日表示，未與“經濟部”討論過此議題，但“我覺得使用者付費”。對於整體經濟狀況的影響，楊金龍認為需要進一步研究。



“行政院”兩年來投入4000億元新台幣大力金援台電，減少台電虧損。郭智輝昨天在“立法院”經濟委員會答詢時表示，不支持這樣的補助方式，台電應該靠自己努力賺錢。



楊金龍6日赴財委會，進行“日圓貶值效應會否導致亞洲貨幣競貶，及對台灣經濟影響”專題報告。



中國國民黨“立委”李彥秀質詢問到，“經濟部”調整為不補貼台電虧損的規劃？楊金龍說，他認為是使用者付費。



李彥秀認為如果不補貼台電虧損，未來用電大戶的電價就會被大幅調漲，將對整體企業及經濟造成影響。楊金龍表示，需要做研究才會知道是否有影響，現在他沒辦法說明。同時，是否影響以及影響程度，與調整幅度及方案也會有關係。



李彥秀指出，觀察台灣四大房價指數，近期都是歷史新高，現在是否已達到房價天花板？楊金龍表示，“我不敢隨便在這邊揣測或預測”，但觀察去年第三季以來，房價指數年增率是持續下降。李又問，至於近期房市火熱，新青安是否助長房價推高？楊金龍則說，新青安是健全房市的政策之一，是要照顧年輕人。但是假設市場需求高，房市氛圍從本來要下來、到現在上來，不能說是政府政策就不能說。



楊金龍強調，“央行”關心的是房價之後會不會造成泡沫影響到金融穩定，這是央行主要關注的部分。